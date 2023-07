Pinto da Costa deixou Olival mais de sete horas após ter entrado

O arranque dos trabalhos do FC Porto contou com a presença do estado-maior da SAD no Olival, que se fez representar por Pinto da Costa, Vítor Baía e Luís Gonçalves. E se os jogadores foram saíndo após o almoço (a tarde foi dedicada a exames médicos na Clínica Espargueira Mendes), o presidente e Luís Gonçalves permaneceram nas instalações portistas durante largas horas, tal como Sérgio Conceição.Deste trio, Pinto da Costa foi o primeiro a sair, mais de sete horas após ter dado entrada no Olival. Tudo indica que na sequência do primeiro apronto da época os responsáveis da SAD estiveram reunidos com o treinador para delinear arestas sobre a pré-temporada e, muito possivelmente, sobre o ataque ao mercado.