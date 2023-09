Pinto da Costa distribuiu Rosetas de Diamante: «Um exemplo para todos os jovens sócios»

Pinto da Costa esteve, esta terça-feira, na Tribuna VIP do Estádio do Dragão a distribuir Rosetas de Diamante a 20 sócios do FC Porto com 75 anos de filiação ao clube.O presidente dos dragões reencontrou velhos conhecidos nesta cerimónia, todos eles com idades compreendidas entre os 80 e os 99 anos, assumindo a "satisfação muito grande" que o momento, à mesa do almoço, lhe proporcionou. Depois, vincou que os sócios homenageados são "um exemplo para todos os jovens sócios", pois "mantiveram a fidelidade ao clube" durante "períodos difíceis da história do FC Porto"."É uma satisfação muito grande. Trata-se de um grupo de 20 associados que completaram 75 anos nessa condição e durante esses 75 anos houve períodos difíceis na história do FC Porto, tempos em que não vencíamos nada e eles mantiveram a fidelidade ao clube. Isso é de registar e um exemplo para todos os jovens sócios que devem ver este exemplo de fidelidade como a maneira de estar no FC Porto", completou Pinto da Costa, em declarações à comunicação portista.E, por fim, o presidente ainda revelou: "Encontrei alguns sócios a quem tinha entregue a Roseta de Prata, dos 25 anos, e parece impensável, 50 anos depois, eu estar aqui a entregar-lhes, com todo o gosto, as de Diamante. Encontrei antigo colegas de Conselhos Superiores do FC Porto de que fiz parte, encontrei antigos atletas, como o Amândio Cardoso do ciclismo ou o Artur Santos do andebol. Foi um prazer reviver, nestas pessoas, muitas glórias e vitórias do FC Porto."