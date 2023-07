Pinto da Costa e o atraso no anúncio de Nico: «Barcelona está nos EUA. Para se ter contacto é um problema»

Pinto da Costa mostrou-se "satisfeito" pela contratação de Nico González, jovem médio de 21 anos proveniente do Barcelona que assinou pelo FC Porto até 2028. Em declarações no site oficial dos dragões, o presidente portista afirmou que o jogador chegou ao clube com a aprovação do treinador Sérgio Conceição e salientou as dificuldades nas negociações devido ao estágio de pré-temporada do Barcelona em solo norte-americano."Estou satisfeito pois era um jogador que pretendíamos, vinha sendo observado e foi aprovado pelo mister Sérgio Conceição. Foi muito complicada a vinda dele porque o Barcelona está neste momento nos Estados Unidos e, para se ter qualquer contacto, é um problema. Por isso é que só hoje ficou resolvido. Da parte dele, há muito que estava decidido a vir para o FC Porto. Estou satisfeito, pois julgo que é um valor acrescentado à nossa equipa. Tranquilamente, vamos fazendo com que o plantel seja cada vez melhor e mais forte. Acho que foi uma boa aquisição. Ele fez contrato de cinco anos, portanto temos uma opção ao fim de dois anos e espero que justifique essa opção, pois os dados e as indicações que temos sobre ele são os melhores", disse o líder do FC Porto.