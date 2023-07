Pinto da Costa esteve com Mourinho... e Netflix 'aproveitou a boleia'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De visita à cidade do Porto, José Mourinho aproveitou para almoçar ontem com Pinto da Costa. Além disso, o treinador da Roma foi ainda entrevistado pela Netflix para a série documental que a plataforma de streaming está a realizar sobre os mais de 40 anos de liderança do presidente dos dragões.A data de lançamento ainda não foi divulgada.