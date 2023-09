Pinto da Costa faz balanço: «Acho que é um mercado muito positivo»

Pinto da Costa vincou a sua satisfação pelo regresso de Francisco Conceição ao FC Porto, oficializado esta sexta-feira, mas não limitou as suas palavras ao extremo contratado ao Ajax, fazendo um balanço ao mercado portista."Este ano, estamos a fazer de tudo para que possamos ter grandes probabilidades de vencer todas as provas em que estamos inseridos e ele é mais um para acrescentar ao nosso valoroso plantel. [A transferência] proporcionou-se normalmente. Ele é mais um para acrescentar ao nosso valoroso plantel. [A transferência] proporcionou-se normalmente. Ele viu uma possibilidade de poder sair, queria sair, nós também queríamos que voltasse. Não vou dizer que foi fácil, mas tudo se concretizou e acabou em bem", disse Pinto da Costa, valorizando individualmente alguns dos elementos que continuam ao serviço de Sérgio COnceição: "Acho que é um mercado muito positivo nos dois aspetos principais: não saíram muitas das nossas estrelas que foram assediadas, como o Diogo Costa, o Pepê e outros jogadores, e a quantidade e qualidade dos reforços são uma mais-valia para o nosso plantel. Estou muito satisfeito e focado em termos uma boa época."Sobre Francisco Conceição, o líder azul e branco garantiu que, apesar da saída há um ano, teve sempre em mente o regresso do jovem ao clube. "É uma satisfação, porque o Francisco cresceu aqui no clube, foi importante no último título pois marcou um golo no jogo no Estoril, em que estávamos a perder quase até ao final do jogo. Depois, decidiu ir para o estrangeiro. Acreditei sempre que ele voltaria. Naturalmente que fico muito satisfeito porque tenho a consciência de que ele pode ter uma grande utilidade para o FC Porto", disse.