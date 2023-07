Pinto da Costa: «Marcano e Pepe ainda são dos melhores centrais em Portugal»

Pinto da Costa mostrou-se satisfeito com a renovação de Ivan Marcano e, apesar da demora no anúncio, assegura que a continuidade do defesa espanhol nas fileiras portistas "nunca esteve em causa". Por outro lado, em declarações aos meios oficiais do clube, o presidente dos dragões elogia a dupla de centrais do clube - o próprio Marcano e Pepe -, que diz ser a melhor da Liga Bwin."A continuidade dele nunca esteve em causa. O Marcano fez uma época excelente. Excelente é o termo. O treinador mostrou vontade em que ele continuasse, chegámos a um entendimento e fico muito satisfeito por termos renovado contrato com o defesa mais goleador da história do FC Porto, mas também o que menos deixa sofrer. O Marcano tem uma experiência que é muito importante, mas a experiência, que vale muito, tem de ser acompanhada pela qualidade. Tanto o Marcano como o Pepe ainda são dos melhores centrais em Portugal e o Pepe ainda é um indiscutível da seleção nacional. O Marcano felizmente não vai à seleção de Espanha, senão andava sempre para cá e para lá, mas está no mesmo nível de segurança, por isso não é por aí que vem algum mal."