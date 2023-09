Pinto da Costa: «Não falta qualidade no nosso grupo para lutar por objetivos ambiciosos»

A edição de setembro da revista Dragões conheceu esta quinta-feira a luz do dia e, no editorial, Pinto da Costa apontou "as campanhas permanentes contra o FC Porto" como machado de guerra para tentar abater os dragões."Se alguém não soubesse nada sobre o desporto português aterrasse em Lisboa e ouvisse o que por lá se diz sobre o FC Porto ficaria com uma imagem muito distorcida da realidade. Já disse isto muitas vezes, mas as campanhas permanentes contra o FC Porto obrigam-me a repeti-lo: os métodos utilizados para nos tentar abater não são sérios e até alguns portistas acabam enganados. São muitas mentiras com que temos sido confrontados", escreveu o presidente do FC Porto, traçando, depois, a sua visão sobre o panorama atual do clube."Querem vender-nos a ideia de que o FC Porto atravessa uma crise desportiva. A verdade é que no futebol temos 13 pontos em 15 possíveis e estamos na liderança do campeonato. Começámos a prova mais prestigiada do mundo com uma vitória clara e uma demonstração da ambição com que enfrentamos os desafios mais difíceis. Como disse o Sérgio Conceição, nunca esteve tudo mal e não está tudo bem, mas não falta qualidade no nosso grupo para lutar por objetivos ambiciosos", acrescentou.Com farpas aos "papagaios do costume", Pinto da Costa prosseguiu com uma análise ao mercado que fechou no passado dia 1 de setembro. "Diziam que o FC Porto não tinha capacidade para se reforçar nem para gerar valores relevantes em transferências. Certo é que contratámos jogadores que dão garantias para o presente e o futuro, alguns deles por valores muito abaixo das avaliações dos especialistas, como até foi reconhecido pela imprensa internacional. E transferimos um atleta pelo valor da cláusula de rescisão, bem acima do que era indicado como preço de mercado. Mas insistem que não fazemos bons negócios", notou Pinto da Costa.Sem dar folga à defesa do FC Porto, Pinto da Costa continuou de forma taxativa. "Referem-se a nós como um bando de selvagens. Dizemos que os nossos adeptos são poucos e menos ligados ao clube do que os dos rivais. A realidade dos factos diz que nenhum estádio tem uma percentagem de ocupação tão alta como o Dragão, onde não se registou qualquer problema. Dizem que vivemos da guerra e que só causamos mau ambiente, mas também em relação a isto a realidade dos factos é cristalina: a Liga distinguiu-nos pela quinta vez pelos nossos projetos de responsabilidade social", lembrou o presidente do FC Porto, terminando de seguida."Podia continuar a elencar mentiras e a contrapor-lhes a realidade ao longo de várias páginas. Podia, por exemplo, destacar como desprezam o nosso ecletismo ao mesmo tempo que omitem que começámos a época do andebol com quatro vitórias no campeonato e duas na Liga dos Campeões, o que é notável para um clube português. Mas não quero estragar-lhes muito a narrativa. Continuem assim. Enquanto falam mal de nós, continuaremos a trabalhar no duro para conseguir aquilo de que mais gostamos e que mais os desespera: ganhas jogos e títulos", rematou Pinto da Costa.