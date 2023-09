Pinto da Costa: «Sérgio Conceição recusou ir para a Arábia Saudita para ficar no projeto»

Pinto da Costa recusou de forma clara a ideia de existir instabilidade no FC Porto e deu, para sustentar essa tese, o exemplo de Sérgio Conceição."Eu acho que este problema de instabilidade é uma instabilidade mental de quem lança essas campanhas. E como não têm que dizer... O que é que podem dizer de quem escolhe um treinador que em seis anos dá dez títulos com todas as condicionantes? O que se pode dizer de falta de estabilidade quando esse treinador mantém a sua equipa de trabalho há seis anos, trabalha da mesma forma e sempre com os mesmos objetivos? Que falta de estabilidade pode haver quando o treinador recusa ir para a Arábia, que agora vão todos em fila, receber os mihões para manter-se no projeto do FC Porto?", questionou.