Pinto da Costa viu a equipa B

O presidente Pinto da Costa e o administrador Vítor Baía estiveram, ontem de manhã, no Olival a assistir à estreia do FC Porto B na Liga Sabseg, frente ao Tondela, num jogo que acabou empatado a um golo. Os dois responsáveis da SAD tiveram oportunidade de ver em ação dois elementos do plantel principal dos dragões, no caso o guarda-redes Francisco Meixedo e o médio Bernardo Folha. Do outro lado estiveram dois antigos jogadores do clube, foram eles o guardião Ricardo Silva e o central Abdoulaye.