Pisa volta à carga para levar Tomás Esteves

O Pisa não acionou a cláusula de opção de compra de Tomás Esteves por 5,5 milhões de euros, que seria obrigatória caso o clube italiano tivesse subido à Serie A, mas agora já prepara uma nova proposta para apresentar ao FC Porto pelo lateral direito, de 21 anos.

A informação foi avançada pela página de Twitter ‘Olival Youth’ e, entretanto, confirmada por Record, sendo que o nosso jornal está em condições de adiantar que o mais provável é que a oferta do Pisa ao FC Porto por Tomás Esteves seja inferior aos 5,5 milhões de euros anteriormente estipulados. Aliás, já em janeiro o clube transalpino tinha tentado baixar o valor a pagar aos dragões pelo defesa e, na altura, levou um não como resposta.

Ainda assim, o Pisa tentará a sua sorte, sabendo que, nesta corrida, terá concorrentes de escalão superior, nomeadamente em Portugal, embora para estes seja mais complicado aproximar-se dos valores que o FC Porto pretende para soltar Tomás Esteves. Representado pela Gestifute de Jorge Mendes, recorde-se que o defesa está vinculado aos dragões por um contrato válido até 2024 e blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, acordada na última renovação em junho de 2020.

De resto, Tomás Esteves voltou há muito ao Olival para recuperar de uma lesão sofrida no clube italiano pelo qual disputou 23 jogos (uma assistência) e que o deverá afastar dos relvados até ao início do próximo mês de agosto. Fora das contas de Sérgio Conceição para a versão 2023/24 do plantel do FC Porto, o futuro do lateral direito ficará, muito provavelmente, definido até estar pronto a voltar a treinar.