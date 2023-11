O plantel do FC Porto começou a preparar a deslocação a Guimarães, com um treino realizado na manhã desta quarta-feira, no Olival. Sérgio Conceição continua sem poder contar com seis jogadores, que se encontram em tratamento.Samuel Portugal, Marcano, Wendell, Galeno, Iván Jaime e Veron mantêm-se a recuperar de problemas físicos, podendo falhar todos eles o jogo em Guimarães, agendado para o próximo sábado.Para compensar essas ausências, o técnico dos dragões chamou ao treino o lateral-esquerdo João Mendes, da equipa B.A preparação prosseguirá amanhã, às 10h30, novamente no Olival.