O plantel do FC Porto continua a preparar o jogo frente ao Leixões, a contar para a 3.ª jornada do Grupo D da Allianz Cup, tendo realizado um treino na manhã desta quarta-feira, no Olival.Sérgio Conceição voltou a contar com o lateral-esquerdo João Mendes, da equipa B. Pelo contrário, Marcano e Veron, a recuperarem de lesões, fizeram tratamento.Os dragões vão cumprir amanhã mais um treino, às 10h30, no Olival.