Plantel do FC Porto iniciou a 'missão Estoril' sob o olhar de Pinto da Costa

O plantel do FC Porto iniciou na manhã desta terça-feira a preparação para o jogo frente ao Estoril, agendado para a próxima sexta-feira, referente à 10.ª jornada da Liga Betclic.A presença de Pinto da Costa foi o grande destaque no Olival, tendo o presidente sido aplaudido pela sua vitória número 1.000 no campeonato. O líder dos dragões recebeu um abraço de Sérgio Conceição e tirou uma foto com o plantel.De resto, o técnico continua sem contar com os seis lesionados que fazem tratamento às respetivas lesões. São eles Marcano, Zaidu, Wendell, Iván Jaime, Galeno e Veron.A preparação prosseguirá amanhã, com um treino, às 10h30, novamente no Olival.