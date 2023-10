Preparação do FC Porto para o jogo da Champions com muitos ausentes do relvado

O plantel do FC Porto prosseguiu a preparação para o jogo frente ao Antuérpia com um treino na manhã desta segunda-feira, no Olival. Sérgio Conceição continua a debater-se com muitos lesionados, havendo a expectativa de ver quais poderão recuperar a tempo de jogar no encontro da Champions.Certo é que Pepe, Marcano, Zaidu, Wendell, Iván Jaime, Eustáquio e Veron continuam a fazer tratamento às respetivas lesões.Amanhã, às 10h30, terá lugar mais um treino, desta vez com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. A conferência de imprensa de Sérgio Conceição e de um jogador está agendada para as 18h45 (em Portugal continental), em Antuérpia.