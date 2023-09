Presidente da FPF regista o desaparecimento de Américo com "enorme tristeza"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, deixou, este sábado, uma mensagem de condolências pelo desaparecimento de Américo, antigo guarda-redes, entre outros, FC Porto e Seleção Nacional, que partiu ontem aos 90 anos."É com enorme tristeza que registo o desaparecimento de Américo, figura histórica do futebol português e da Seleção Nacional", salientou o líder máximo da FPF."Guarda-redes de infindáveis recursos, Américo foi uma lenda no FC Porto, clube que representou durante quase toda a sua carreira com uma passagem de três épocas pelo Boavista", recordou ainda Fernando Gomes, prosseguindo sobre o percurso de Américo na equipa das quinas."Líder carismático e dono da baliza nas décadas de 50 e 60, Américo chegou à Seleção Nacional que representou 15 vezes, a primeira em 1964 num jogo disputado com a Suíça em Zurique e a última quatro anos depois em Atenas frente à Grécia", relatou Fernando Gomes para, por fim, concluir com uma garantia."Américo deixa-nos uma grande saudade e um legado histórico que será preservado. Aos familiares e amigos e ao FC Porto dirijo uma palavra de sentidas condolências", escreveu o presidente no site da FPF.