Primeiro corte de Sérgio Conceição tocou a Vasco Sousa, Djaló, Marcus e Rui Monteiro

Já não estiveram no Estádio do Algarve, no jogo contra o Cardiff City e, segundo apurou, foram os primeiros quatro a serem cortados da lista de 33 jogadores que Sérgio Conceição levou para o estágio em Vale do Garrão.Os médios Vasco Sousa e Ussumane Djaló, bem como os extremos Marcus Abraham e Rui Monteiro viajaram do sul para o norte do país e estão, a partir de agora, entregues à direção técnica de António Folha no FC Porto B, equipa que está em Melgaço a estagiar.Na manhã de sábado, os quatro jogadores ainda participaram nasobre o Imortal, no Estádio da Nora, em Ferreiras, Albufeira, mas depois despediram-se dos colegas do plantel principal e juntaram-se à equipa secundária.Nessa derradeira partida em que participaram, Rui Monteiro ainda teve a oportunidade de fazer um golo.