Processo disciplinar iliba Rio Ave e condena FC Porto a pagar 7.650 euros de multa

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que o processo disciplinar aberto a Rio Ave e FC Porto, a 31 de agosto último e referente ao duelo entre as duas equipas, em Vila do Conde, no jogo da 3.ª jornada da Liga Betclic, está concluído.Segundo o acórdão, foi determinado o arquivamento relativamente ao Rio Ave, enquanto que o FC Porto foi punido com sanção de multa no valor de 7.650 euros, neste caso "pela prática das infrações previstas e punidas pelo artigo 187.º, n.º 1, al. b) e pelo artigo 182.º, n.º 2."Os referidos artigos estão relacionados com o comportamento incorreto do público e agressões graves a espectadores e outros intervenientes, ou seja, o FC Porto é punido por os seus adeptos terem utilizado engenhos pirotécnicos e agredido outros adeptos.