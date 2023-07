Promessa equatoriana apontada ao FC Porto

??#EXCL | FC Porto, West Ham, Crystal Palace are monitoring the situation of LDU Quito's 19-year-old player Óscar Zambrano.

#FCPorto ?? #WHUFC #CPFC



Barcelona have been linked with the talented Ecuadorian player. pic.twitter.com/X80ToQRHdi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 27, 2023

O jovem médio equatoriano Óscar Zambrano, atualmente vinculado ao LDU Quito, foi apontado esta quinta-feira pelo jornalista Ekrem Konur como alvo do FC Porto. Além dos dragões, também West Ham, Crystal Palace e Barcelona seguem o jovem de 19 anos, que este ano disputou 12 partidas na formação principal do conjunto da capital equatoriana e que recentemente esteve também no Mundial de Sub-20 - torneio no qual o Equador caiu nos oitavos-de-final.A notícia do interesse de clubes europeus no jogador do LDU Quito foi avançada numa primeira fase pelo jornal espanhol 'Sport', que no dia de ontem adiantava que o Barcelona se estaria a preparar para oferecer 3 milhões de euros pelo jovem - os equatorianos querem 5M€. Nesse artigo, o diário catalão referia que uma equipa portuguesa estaria também na corrida, sem na altura revelar de qual se tratava.