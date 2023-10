Quatro jogadores afastados do relvado na preparação para o jogo frente ao Portimonense

O plantel do FC Porto deu seguimento à preparação para o jogo frente ao Portimonense, com um treino na manhã desta sexta-feira, no Olival. Sérgio Conceição continua sem poder contar com os lesionados Pepe, Marcano, Zaidu e Veron, todos em tratamento às respetivas lesões.Para compensar as ausências de Pepe e Marcano, o técnico voltou a contar com o central Zé Pedro, da equipa B.A preparação para a receção à equipa algarvia fecha amanhã, no Olival, com um treino, às 10h30, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, agendada para as 12 horas.