Quatro lesionados em tratamento

Os dragões arrancaram ontem com a missão Shakhtar Donetsk, fazendo um treino no Olival. Marcano, Wendell, João Mário e Veron continuam a fazer tratamento às respetivas lesões. João Mendes voltou a trabalhar com o plantel principal, mas não está inscrito na Champions, pelo que não poderá jogar.O FC Porto anunciou, durante o dia de ontem, que já só tinha disponíveis 1.500 bilhetes para o jogo de depois de amanhã, onde se decide o apuramento para os oitavos-de-final da Champions. Nesse sentido, tudo indica que o Estádio do Dragão vai ter a lotação esgotada para o duelo frente ao Shakhtar Donetsk.