«Quero dedicar esta vitória do FC Porto a Rui Moreira...»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a vitória na 5.ª jornada da Liga 2023/24 frente ao E. Amadora (0-1) "Valeu pelo grande golo do Taremi. É um FC Porto ainda à procura da melhor forma. Mas o mais importante foi conseguido. Agora há que manter a alma viva, já há Liga dos Campeões. Não é o FC Porto a que estamos habituados, mas valeu pelo golo.""Foi menos sofrido do que os outros jogos. Satisfeito com a vitória e com a coragem. Foi um onze revolucionário e gostei de ver isso. Agora sim começa o campeonato. Até agora, mercado esteve aberto, Sérgio Conceição esteve fora e agora sim, começa.""Sofrido, sofrido, mas vai ser a imagem deste campeonato. Quero dedicar esta vitória ao Rui Moreira. O que interessa é que o FC Porto ganhou, num jogo difícil. Vai ser uma característica deste campeonato. Equipa de guerreiros,ADN FC Porto."