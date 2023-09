Ricardo Pereira lembra rumores do regresso ao FC Porto: «Não aconteceu e a vida continua»

O possível regresso de Ricardo Pereira ao FC Porto foi assunto no mercado de verão e, esta sexta-feira, o próprio jogador foi questionado sobre essa possibilidade. Ainda assim, o lateral-direito do Leicester não quis alongar-se sobre o assunto, acabando por nem confirmar ou desmentir essa hipótese."Não sei, foi o que se falou. Sobre isso, não comento. Já passou", começou por dizer, reiterando esta posição quando novamente questionado. "Não sei, é uma coisa que não vale a pena falar. Não aconteceu e a vida continua", afirmou, em declarações à SportTV, à margem do Thinking Football Summit.Ainda na ótica do mercado, Ricardo Pereira foi também abordado para comentar o investimento da Arábia Saudita, mas referiu que, a título individual, o telefone não lhe tocou. "Passar pela cabeça não, mas falava-se muito sobre isso. O meu telefone não tocou. Resolveram investir, investiram bem", apontou.Sem querer pensar no futuro, o lateral-direito disse-se muito satisfeito no Leicester. "Há que pensar no hoje. O futuro é hoje. Estou feliz no Leicester e a jogar", disse, não fechando a porta a um possível regresso à seleção."Gostava, mas cada coisa a seu tempo. Uma coisa de cada vez, acredito que há de chegar", concluiu.