Rodrigo Fernandes com interessados

Rodrigo Fernandes, médio do FC Porto B que tem estado em destaque neste arranque da 2ª Liga, tem motivado alguns contactos nestes últimos dias do mercado de verão, nomeadamente de emblemas da Liga Betclic. O jovem, de 22 anos, tem contrato até 2025 e os dragões não o querem vender, porém a possibilidade de jogar por empréstimo no principal escalão está em aberto.