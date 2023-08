Romário Baró com lesão muscular na coxa esquerda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto confirmou, através de uma nota no seu site, que Romário Baró sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida desta segunda-feira, frente ao Moreirense, que terminou com vitória dos dragões por 2-1.O internacional jovem português foi lançado na 2.ª parte da partida, aos 56 minutos, acabando por ficar em campo apenas durante 14 minutos, tendo sido substituído aos 70', permitindo a estreia de Nico González pelos azuis e brancos.Enquanto abandonava o relvado, o médio não escondeu o rosto carregado de lágrimas, embora tenha festejado de forma efusiva o segundo golo portista, marcado ainda antes do jogador conseguir chegar ao banco de suplentes.