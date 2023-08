Romário Baró fez tratamento no regresso do FC Porto aos treinos

Romário Baró é o mais recente paciente do departamento de saúde do FC Porto. No final do treino de hoje, no boletim de treino, os dragões não revelaram a extensão da lesão muscular na coxa esquerda que o médio sofreu frente ao Moreirense, tendo sido apenas assinalado que esteve em tratamento.O FC Porto iniciou, esta quarta-feira, a preparação do jogo com o Farense, no Dragão, referente à 2.ª jornada da Liga Betclic e agendado para domingo. Além de Baró, Sérgio Conceição também não contou com Gabriel Veron e Evanilson, que voltaram a fazer tratamento às respetivas lesões.Também fora das opções para esse próximo jogo estará o capitão Pepe, que foi punido com dois jogos de castigo pela expulsão na Supertaça. O primeiro jogo de suspensão já foi cumprido em Moreira de Cónegos.Os azuis e brancos voltam esta quinta-feira aos trabalhos no Olival, a partir das 10.30 horas.