Romário Baró: «O míster tem-me dito que estou a trabalhar bem...»

Romário Baró está com boas sensações neste início de temporada. Depois de dois empréstimos consecutivos, e sem grandes proveitos, o médio, que foi titular na partida com o Cardiff City , deste sábado, está a lutar por um lugar na equipa."Neste clube o que importa é o trabalho. Tenho trabalhado bem, o míster tem-me dito isso… Mas primeiro de tudo, a equipa, depois venho eu", referiu, ao Porto Canal, avaliando de seguida a prestação da equipa: "Claro que estou satisfeito, principalmente com a atitude da equipa. No início é sempre mais difícil, mas a equipa teve uma atitude muito boa, encarámos o jogo de uma forma séria e para mais com uma vitória, com os adeptos aqui a ver, é sempre melhor."Sobre o regresso ao seio dos portistas, Baró dedicou algumas palavras aos adeptos, que "são os melhores". "Estou muito feliz por voltar a sentir isso, é um apoio inexplicável", disse, considerando que os testes de pré-época têm sido exigentes: "É o melhor para estes momentos de época, dar tudo nos treinos para estarmos preparados para o que aí vem, para mais com este tipo de equipas."