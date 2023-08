Romário Baró reavaliado

Romário Baró será hoje reavaliado à lesão que sofreu na vitória sobre o Moreirense, mas o médio, segundo nos foi possível apurar, já esteve ontem no Olival a fazer tratamento ao problema muscular que sofreu na coxa esquerda e que o obrigou a deixar o campo apenas 14 minutos depois de ter entrado.

Em dia de folga para a maioria do plantel, também Gabriel Veron e Evanilson estiveram no quartel-general portista a fazer tratamento às respetivas lesões.

Quanto a Baró, esse ficará a saber hoje, no regresso do FC Porto aos treinos, a real extensão da lesão que sofreu e que o fez deixar o relvado em lágrimas, já depois de ter contribuído com uma pré-assistência para o golo que, na altura, empatou a partida. Foi já a caminhar para o banco que festejou, com dores, o golo de Wendell.