Rui Barros e a Operação Pretoriano: «A Justiça está lá para fazer o seu trabalho»

Antigo jogador e treinador do FC Porto, Rui Barros também está presente este domingo, no Coliseu, para assistir aoàs eleições de abril."Era uma ingratidão da minha parte não estar aqui presente. Conheço este homem há 40 e tal anos, quando entrei, sei tudo o que fez pelo FC Porto e o que ganhou, por isso tinha de vir cá", afirmou a 'Formiga Atómica'.Um dos temas que marcam a atualidade do FC Porto é a Operação Pretoriano e Rui Barros não se escondeu quando questionado sobre isso: "Infelizmente, ninguém gosta de ver o nosso clube nos jornais associado a estas situações, mas a Justiça está lá para fazer o seu trabalho. Importante é que estejamos todos unidos e que o FC Porto ganhe, como ganhou nestes últimos 40 anos deste presidente".Voltando a Pinto da Costa, Rui Barros voltou a elogiar o presidente. "Nestes 40 anos, tornámo-nos num dos dez maiores clubes em termos de títulos, por isso acreditamos sempre no futuro e que o presidente é o homem para dar ainda mais ao clube", assegurou o antigo jogador, rematando depois sobre o atual treinador portista."Tem feito um trabalho extraordinário no clube e ganho títulos. Ele é que saberá o seu futuro e as suas ideias para o mesmo, mas que tem dado muito, isso sem dúvida", concluiu Rui Barros.