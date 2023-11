Rui Moreira: «Vejo com preocupação os atos de vandalismo em casa de André Villas-Boas»

Rui Moreira abordou o tema da violência em torno do clima pré-eleitoral no FC Porto. Em declarações ao Correio da Manhã, fê-lo exclusivamente na qualidade de presidente da Câmara do Porto, deixando de parte o cargo de membro do Conselho Superior do clube que ainda detém até final do atual mandato."Vejo com preocupação os atos de vandalismo na casa de André Villas-Boas e espero que as autoridades competentes ajam em conformidade com o sucedido. Já falei com o ministro da Administração Interna (José Luís Carneiro), com o Comandante da PSP e com André Villas-Boas a quem dei nota das minhas preocupações, tal como tinha feito quando o muro da residência tinha sido vandalizado", disse o edil portuense.Já sobre os incidentes verificados na Assembleia-Geral Extraordinária, que acabou por ser desmarcada, Rui Moreira explicou que a Polícia não foi chamada pelo presidente da Mesa da AG, Lourenço Pinto, o que fez com que se tratasse de "matéria do foro do clube". "O que se passou na AG não é comparável ao sucedido na casa de André Villas-Boas", acrescentou.Outros notáveis do FC Porto da área política, e que integram o Conselho Superior, optaram pelo silêncio em relação aos temas polémicos quando instados pelo Correio da Manhã. O autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, escudou-se no facto de ter estado ausente das últimas reuniões; o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, primeiro subscritor da recandidatura de Pinto da Costa, gracejou dizendo que "importante é o FC Porto ganhar ao Benfica"; o líder do PSD, Luís Montenegro, nem sequer reagiu.