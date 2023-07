Rumor aponta guarda-redes colombiano ao FC Porto

A imprensa colombiana colocou o guarda-redes Kevin Mier, de 23 anos, no radar do FC Porto. Chamado pela primeira vez à seleção cafetera nesta janela internacional, Mier defende a baliza do Atlético Nacional, de Medellín. O jovem guardião, avaliado em 2,5 milhões de euros, tem contrato até 2025. O Tottenham também estará interessado massabe que está fora do radar dos dragões.