Saiba o que está na origem do castigo de um jogo à porta fechada no Estádio do Dragão

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou hoje o acórdão do caso que resultou no castigo de um jogo à porta fechada no Estádio do Dragão. Os factos remontam ao encontro Moreirense-FC Porto, na 1.ª jornada do campeonato, em agosto, que causaram ferimentos em duas crianças."Aos minutos 37, 67 e 74 do jogo, os adeptos afetos à Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, identificados através das suas vestes, cachecóis e cânticos alusivos à mesma, situados na Bancada Topo Norte - Sectores 2/3, afecta exclusivamente aos mesmos, deflagraram três petardos (um ao minuto 37 e dois ao minuto 67), dois potes de fumo (um ao minuto 67 e outro ao minuto 74), e ainda um 'flash light' imediatamente após o final do jogo (...) o segundo petardo, deflagrado no decurso da segunda parte do jogo (minuto 67), foi lançado para uma zona da Bancada Topo Norte, tendo atingido duas crianças, uma de 10 anos, que ficou temporariamente sem audição em virtude do barulho do rebentamento do petardo e manifestou tonturas e vómitos, tendo sido assistida no Hospital de Guimarães, e outra de 17 anos, que ficou com uma queimadura superficial na perna, mercê de ter sido atingida por partes do referido petardo, tendo sido assistida pela equipa médica presente no estádio", pode ler-se no documento."Da referida atuação, concretamente do arremesso de artigos pirotécnicos, resultou uma situação de perigo grave para a segurança dos espetadores que se encontravam nas bancadas para onde os referidos artefactos foram lançados, situação de perigo essa que se materializou em lesões da saúde e da integridade física das duas crianças atingidas com a deflagração dos dois petardos (...) A deflagração de artefactos pirotécnicos e o seu arremesso para as bancadas onde se encontravam adeptos, designadamente crianças, enquanto decorria o jogo e os espetadores se encontravam concentrados na sua dinâmica e, por isso, abstraídos do contexto envolvente e com menores possibilidades de se desviarem e defenderem, representa, ademais, uma situação de risco para a tranquilidade e a segurança públicas", sustentou o Conselho de Disciplina da FPF para aplicar a sanção de um jogo à porta fechada no Estádio do Dragão, bem como a aplicação de uma multa de 5.610 euros.Para além disso, a SAD do FC Porto foi também punida com uma multa de 3.060 euros), devido a uma troca de agressões entre alguns dos seus adeptos durante o intervalo do referido jogo.