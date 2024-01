Sede de campanha de André Villas-Boas abre portas esta quarta-feira

A sede de campanha de André Villas-Boas abre portas aos associados do FC Porto na tarde desta quarta-feira, em local a revelar nas redes sociais da campanha.No dia seguinte, quinta-feira, Villas-Boas vai anunciar em conferência de imprensa, no mesmo espaço e a partir das 18 horas, os nomes propostos pela sua lista para presidentes da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar.Recorde-se que o antigo treinador anunciou a sua candidatura à presidência do FC Porto na semana passada, através de um evento na Alfândega do Porto, que contou com a presença de mais de 700 convidados. Nesse mesmo dia, devido a um elevado número de denúncias, a conta de Instagram da campanha foi apagada, mas agora já está de volta ao ativo.