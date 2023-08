Sérgio Conceição ambicioso em homenagem: «Espero estar aqui daqui a um ano com campeonato ganho»

Sérgio Conceição foi esta quinta-feira alvo de uma homenagem por parte da Comissão de Apoio à Candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, que teve lugar no relvado do Estádio do Dragão. O treinador recebeu dois presentes e, na hora dos agradecimentos, mostrou ambição para a época que se está a iniciar."A devida homenagem devia ser feita a ele, ao presidente, pois foi ele que apostou em mim. Ele quer, como eu, ganhar, ganhar e ganhar. Infelizmente no ano passado não nos foi possível ganhar tudo, mas da minha parte e da minha equipa o que posso prometer é que vamos honrar os pergaminhos deste grande clube e lutar por todos os objetivos. É com esse sentimento que vamos encarar esta nova época para que no final possamos estar aqui outra vez para uma nova homenagem, espero estar aqui daqui a um ano com campeonato ganho, que é o nosso principal objetivo", referiu Sérgio Conceição, deixando ainda o desejo de que Pinto da Costa continue na presidência do FC Porto no futuro."Palavra a uma pessoa absolutamente altruísta, que é o nosso presidente. Podia estar descansado, mas continua cheio de energia a fazer tudo por este clube, a fazer o que faz desde que assumiu presidência, com tantos títulos nacionais e internacionais. Espero que assim continue por mais anos, para dar alegrias a nós trabalhadores e aos adeptos do nosso clube", finalizou o treinador.