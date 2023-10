Elogios de Van Bommel, "humildade" e as "coisas de Portugal" das quais não vale a pena falar: tudo o que foi dito por Conceição

Sérgio Conceição e Evanilson fizeram esta tarde a antevisão da partida entre o FC Porto e o Antuérpia, da 3.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.Com 3 pontos, os dragões entram na dupla ronda com os belgas motivados para deixar o apuramento bem encaminhado, mas o técnico portista deixa claro que a partida de quarta-feira será tudo menos fácil."Agradecer as palavras do treinador. Retribuo os elogios, porque o Antuérpia está num campeonato competitivo, imprevisível. Não podemos esquecer que a seleção esteve há bem pouco no topo do futebol mundial. Espera-nos um adversário que vai competir, que vai querer retificar o resultado com o Shakhtar. Dificuldades vamos ter sempre. Temos de ser sólidos e humildes. E não ir nessa onda que passaram em Portugal, de que éramos favoritos, que já tínhamos a qualificação praticamente conseguida. É tudo menos isso. Temos de ser um FC Porto à nossa imagem para conseguir levar resultado positivo daqui.""O favoritismo é isto, é apenas teórico. Tivemos esse exemplo com o Club Brugge. O Van Bommel tem melhor meória do que eu, porque não me lembro. Lembro-me de um jogador excelente, um profissional, cheio de qualidade. Aí o fanático não percebi, mas agressivo sim, pela forma como tentava fazer golos. Não se esqueçam que eu era extremo! Falam de mim como se só visse pernas, mas não era assim. No Parma até fui avançado! Fico contente com elogios, agora temos papéis diferentes. A forma dedicada e apaixonada que tivemos faz com que estejámos hoje na maior prova de clubes do mundo, a treinar equipas com história, com gabarito e isso deixa-me feliz.Fomos extremamente humildes. Desvalorizar o Vilar de Perdizes... Defrontrámos uma equipa de escalões inferiores, mas tínhamos de ser humildes. Vimos equipas do distrital a defrontar candidatos e deram réplica. Trabalha-se cada vez melhor em Portugal. Agora imaginem na Liga dos Campeões. Temos de estar desconfiados. Olhar ao Antuérpia, que nos últimos anos fez trajeto fantástico. Da Segunda Divisão até ser campeão e às competições europeias. É com esse respeito que temos de olhar para eles.""É das equipas com mais posse no campeonato belga. Vimos isso nos jogos que analisámos. Uma equipa que, mesmo em Barcelona, optou por sair a jogar, com qualidade, um pouco à imagem do treinador. Trouxe muito isso. Vim ver o Antuérpia há dois anos e era um futebol diferente, mais direto, sem ser tão ligado. Agora parece-me que gosta e sabe jogar. Tem nesse momento, nas transições defesa-ataque, um momento importante, com jogadores com qualidade técnica e um avançado que faz movimentos interessantes. E alas também apontados à baliza. Nesse momento são interessantes. Naquilo que é dinâmica em posse é diferente[Pepe, Wendell e Eustáquio] Foram convocados, estão aptos para ir a jogo. Mas temos de olhar para o jogo, o ritmo competitivo de cada um. Temos de olhar e perceber quem pode ir a jogar e quanto tempo.""Por muito importante que seja um jogador, o treinador quer ter todos, mas acho que vale mais pelo coletivo. O Keita é um jogador que temos observado, é muito importante no equilíbrio, na posição 6. Teve o azar de se lesionar. Queria defrontar todos e os melhores. Infelizmente não está. Nós também temos jogadores fora, não será por aí que o Antuérpia perderá em relação ao FC Porto""É preciso trabalhar em cima daquilo que temos de melhorar. A eficácia, temos materializado pouco para o que criamos. Somos das equipas com mais ações ofensivas, não só nas provas nacionais. Isso deixa-me satisfeito, mas obviamente o que conta é meter a bola dentro. Todos os dias trabalhamos isso. É com tranquilidade olhar para o processo, trabalhar cada vez mais o momento de meter a bola lá dentro. Não conheço outra receita que não o trabalho.""Prefiro falar de futebol. Não vou comentar, nem é momento, até porque estou mais preocupado com o jogo de amanhã""Estou muito feliz de estar aqui e representar o meu clube e país. Só isso que tenho a dizer""Isso são coisas de Portugal. Não vale a pena. Os belgas não querem saber, certamente""Tenho algumas espinhas encravadas, todas as derrotas deixam. Não lido bem com derrotas... Depois de percursos com várias vitórias e não ganhar, não levar um título. Essas espinhas ficam encravadas e é difícil de apagar da memória.""Recordação muito boa, primeiro golo na Champions. Fiquei feliz por voltar aqui. O meu pensamento no jogo, vim trabalhando forte nestes dias para chegar ao dia do jogo preparado para poder, se jogar, conseguir marcar e ajudar a equipa""A equipa está focada na partida de amanhã. Não foi por causa da derrota com o Barcelona. Fizemos grandes exibições, ams com Barcelona tivemos resultado negativo. Mas já passou e trabalhamos para conseguir a vitória amanhã.""Como sabem, ultimamente tive algumas lesões. Foi momento difícil, a equipa e comissão técnica ajudou muito. Agora estou a sentir-me bem, a 100%. Estou a treinar bem, a jogar. Muito feliz por isso. Como todos os jogadores, estou feliz ao jogar. Estou muito feliz e contente por poder ajudar a equipa""Todos os jogos para nós são importantes. Amanhã será mais um que temos de buscar a vitória. Grande passo em busca da qualificação. Será muito importante como os outros""Há dois anos consegui fazer mais de 20 golos. A minha meta é sempre poder ajudar o FC Porto com golos, não há meta. Se puder marcar, faço. É isso"