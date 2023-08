Sérgio Conceição assinala os 25 anos de um troféu especial na sua carreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

Cumprem-se esta terça-feira 25 anos sobre a conquista da Supertaça italiana por parte da Lazio, em 1998. Sérgio Conceição, antigo jogador dos laziali, fez questão de assinalar a efeméride nas suas redes sociais.O troféu tem um lugar especial no palmarés do antigo internacional português e atual treinador do FC Porto, ou não tivesse sido um golo seu, aos 90 minutos, quando Juventus e Lazio estavam empatados a um golo, a carimbar a conquista para a sua equipa.