Sérgio Conceição com muitas ausências na preparação para a receção ao Estoril

O plantel do FC Porto prosseguiu a preparação para o jogo frente ao Estoril (sexta, 20h15), com um treino na manhã desta quarta-feira, no Olival. Sérgio Conceição voltou a não poder contar com os seis jogadores que se encontram a recuperar de lesões.Marcano, Zaidu, Wendell, Iván Jaime, Galeno e Veron continuam em tratamento.Os dragões farão amanhã, às 10h30, o ensaio geral para a receção aos estorilistas, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas.