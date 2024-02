Sérgio Conceição com três baixas no penúltimo ensaio antes da receção ao E. Amadora

O FC Porto realizou, esta quinta-feira, o penúltimo treino de preparação para o jogo com o Estrela da Amadora, marcado para sábado, no Dragão.Sérgio Conceição teve as mesmas três baixas de ontem, todas elas por questões de ordem física. Enquanto o guarda-redes Gonçalo Ribeiro e o defesa Marcano fizeram tratamento às respetivas lesões, já Alan Varela manteve-se no ginásio em recuperação a uma mialgia em ambos os gémeos.É, contudo, no médio argentino que estão centradas todas as atenções do departamento médico do FC Porto ou não fosse ele peça essencial no xadrez de Sérgio Conceição.O treinador, de resto, apresenta-se amanhã perante os jornalistas para fazer, em conferência de imprensa, a antevisão do encontro da 22.ª jornada da Liga Betclic, a partir das 12 horas, no Olival. Antes, porém, a equipa fará o último treino tendo em vista o jogo com o E. Amadora.