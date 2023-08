Sérgio Conceição confirma que reforço Nico González está disponível para a Supertaça

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez esta terça-feira a antevisão ao duelo da Supertaça entre os dragões e o Benfica , que se joga amanhã pelas 20h45, e aproveitou para fazer um balanço do mercado dos azuis e brancos que, até ao momento, garantiram as contratações de Fran Navarro e Nico González."Os rumores fazem parte. Faz parte do que é a nossa profissão. Somos um mercado apetecível porque temos dificuldades e temos bons jogadores também, bem preparados. Os rumores fazem parte. Às vezes por estratégia de alguns meios de comunicação, outras não... Nico está no período de adaptação. Tem o seu tempo de sofrimento para depois estar disponível, mas é um jogador que estava na Europa, que conhece o futebol português mesmo não jogando. Vem de uma liga que é uma das melhores do mundo. A adaptação será com certeza mais fácil relativamente a um jogador que venha da América do Sul. Penso que será relativamente rápido. Faz parte do grupo e está disponível para ir a jogo", começou por dizer o treinador português."Balanços não faço, acho que não é o momento. Há coisas mais importantes a falar neste momento. Sobre a permanência de praticamente todo o plantel, é uma mais-valia. E isso também custa dinheiro ao clube. E daí eu tirar o chapéu ao esforço que, por vezes, não é visível às pessoas. [Pensam que] Só chegando reforços ficam mais felizes, mas a minha felicidade às vezes tem a ver com a permanência de alguns jogadores, e há que realçar o esforço do nosso presidente, das conversas diárias que tem comigo... O balanço é este. Existem rotinas e o ambiente do balneário, é sempre benéfico".