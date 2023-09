Sérgio Conceição confirma Zaidu fora "nas próximas semanas": «Temos de ter soluções»

Sérgio Conceição confirmou que Zaidu vai ficar de fora "nas próximas semanas"."Teve uma lesão muscular. Infelizmente temos tido alguns problemas, não com lesões musculares... Marcano e Evanilson foi nos joelhos. Mas temos de ter soluções, não muda o plano de jogo, temos outros jogadores que podem fazer a posição. O treinador quer ter toda a gente disponível", afirmou esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Gil Vicente.Recorde-se que Zaidu saiu lesionado ao intervalo no jogo com o Shakhtar Donetsk. O internacional nigeriano falha desde já a receção ao Gil Vicente, mas principalmente a deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, seguindo-se o embate da Champions, frente ao Barcelona, ao que se junta a saída ao terreno do Portimonense. É esse o calendário do FC Porto até à próxima paragem para as seleções e o mesmo é dizer que Zaidu só deverá estar de regresso à competição em meados de outubro, talvez a tempo de disputar a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, no fim-de-semana de 22 de outubro.