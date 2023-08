Sérgio Conceição continua sem poder contar com trio de lesionados

O plantel do FC Porto prosseguiu a preparação para o jogo frente ao Rio Ave, agendado para a próxima segunda-feira, na manhã desta sexta-feira, no Olival.Sérgio Conceição continua sem contar com os lesionados Veron, Evanilson e Romário Baró, que se mantêm em tratamento.Para amanhã está agendado mais um treino, às 10h30, no Olival.