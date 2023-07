Sérgio Conceição contou com 27 jogadores no treino

O plantel do FC Porto cumpriu o quarto dia de preparação nesta pré-época, com Sérgio Conceição a dispor novamente de 27 jogadores no relvado, embora três deles (João Mário, Veron e Evanilson) tenham dado continuidade a um plano de treino condicionado.Para além de 19 elementos do grupo principal, o técnico dos dragões contou com oito elementos da equipa B. Os eleitos voltaram a ser Francisco Meixedo, Dinis Rodrigues, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa, Rui Monteiro, Abraham Marcus e Wendel Silva.A preparação prossegue amanhã, com mais um treino agendado para as 10h30, nos relvados do Olival.