Sérgio Conceição convoca 25 jogadores para a Liga dos Campeões

O FC Porto defronta, esta quarta-feira, o Antuérpia, na Bélgica, em jogo referente à 3.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Tendo em vista esse compromisso, Sérgio Conceição convocou 25 jogadores.O destaque vai para as presenças de Pepe, Wendell e Eustáquio, que estiveram em tratamento nos últimos dias, mas esta terça-feira já evoluíram com a equipa nos relvados do Olival.- Diogo Costa, Cláudio Ramos e Gonçalo Ribeiro;- Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, Jorge Sánchez, Wendell e João Mário;- Eustáquio, Marko Grujic, Nico González, André Franco, Romário Baró e Bernardo Folha;- Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Danny Namaso, Fran Navarro, Alan Varela, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges.