Sérgio Conceição deu folga dupla ao plantel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na sequência do triunfo por 1-0 frente ao Sp. Braga no último ensaio da pré-época, Sérgio Conceição optou por dar dois dias de folga ao seu grupo de trabalho. Assim, arranca apenas amanhã o sprint final da preparação para o primeiro jogo oficial, a Supertaça com o Benfica.

A grande questão para o regresso ao Olival prende-se com as situações clínicas de Diogo Costa e João Mário, havendo a expectativa de que deixem o boletim clínico que será divulgado amanhã.