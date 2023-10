Sérgio Conceição: «Estou extremamente aziado com tudo isto, não gosto de perder»

Sérgio Conceição sublinha a urgência de uma mudança de estado de espírito no que à nova geração de jogadores diz respeito. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (amanhã, 18 horas), o treinador do FC Porto deu o exemplo do que sucedeu com a derrota frente ao Barcelona, não escondeu a 'azia' de que por vezes fala."Já na antevisão frente ao Barcelona se falou de experiência, das ausências do Pepe e do Marcano. Eles perceberam o que é perder um jogo, sair de um jogo em que fizemos muitas coisa bem e fugiu-nos a vitória. Há diferença na questão de espírito. Esta nova geração pensa que fizemos as coisas muito bem, os amigos dos amigos passam uma mensagem diferente da que eu passo... Estou extremamente aziado com tudo isto, não gosto de perder. Há esta diferença de estado de espírito. O que quero é que sintam o clube, que percebam a região que representam também. Têm de evoluir, queimar etapas e por vezes falta-lhes essa responsabilidade. Essa mentalidade têm de a construir. Obviamente que não é fácil nos inícios de época, mas tem de ser, porque sofremos um ou outro dissabor," afirmou.