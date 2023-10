Sérgio Conceição explica como descobriu Zé Pedro: «Não conhecia o percurso dele...»

Sérgio Conceição entrou em direto esta noite, por via telefónica, na emissão do Canal 11, para abordar a recente aposta em Zé Pedro para o eixo da defesa do FC Porto. O treinador azul e branco admitiu que não conhecia o jogador, mas que ficou agradado quando o descobriu, quando o viu em ação pelo Estrela da Amadora, onde na altura jogava o seu filho Sérgio Conceição."O Zé Pedro é um jovem que, por acaso, fui ver duas ou três vezes ao E. Amadora, onde estava o meu filho, e gostei muito do jovem. Não conhecia o percurso dele, o trajeto dele neste mundo e informei-me um bocadinho", começou por admitir o técnico portista."Entretanto achei que deveria falar com o Folha, que estava na equipa B e que seria um central interessante, já com algumas experiência, e que daria alguma estabilidade nestas equipas B. Nós queremos sempre potenciar ao máximo alguns jovens que vêm da formação e com alguns vícios entre aspas, quando transitam do futebol de formação para o profissional e de alta competição", acrescentou, sublinhando ainda algumas características de Zé Pedro, central de 26 anos."Achei que tinha características interessantes, ao contrário do que disseram aí é um jogador rápido. No ultimo jogo fez quase 30 km por hora, não é lento. Neste momento é o mais rápido que temos ali. É enganador o que vimos a olho nu, se calhar. Olhar para os dados a que temos acesso diariamente. É um jogador extremamente inteligente na articulação da linha defensiva, que é necessário trabalhar, e nisso temos que dar mérito ao Folha que deu a continuidade ao que tinha e melhorou outros aspectos que necessitava melhorar", referiu Sérgio Conceição.Zé Pedro, recorde-se, foi lançado no clássico da Luz, frente ao Benfica, após a expulsão de Fábio Cardoso e foi titular diante do Portimonense. A sua estreia absoluta pela equipa principal dos dragões tinha sido em dezembro de 2021, num jogo da Taça da Liga diante do Rio Ave.