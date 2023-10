Sérgio Conceição: «Já nos preparámos durante a semana para a possibilidade de ficarmos em inferioridade numérica»

A linha defensiva do FC Porto continua a sofrer contrariedades. Agora, foi a vez do defesa-central David Carmo ser expulso. E Sérgio Conceição já parecia prever essa situação. Palavra do próprio na hora de explicar os méritos da equipa com menos golos sofridos do campeonato.

“Já nos preparámos durante a semana para a possibilidade de ficarmos em inferioridade numérica, nomeadamente na nossa linha defensiva. Tive que ajustar essa linha com um central e três laterais. São conhecedores do que queremos e, mais do que isso, quando estamos sem bola é um trabalho coletivo, sem dúvida nenhuma. Quando toda a gente trabalha, e aqui alguns jogadores têm de melhorar nesse sentido, fica mais difícil para o adversário e mais fácil para se defender, sem dúvida”, devolveu o treinador, já depois de ter comentado o lance do segundo amarelo a Carmo.

“Foi ali junto ao banco, dá-me a entender que o David não tinha necessidade de fazer aquela falta, porque foi na linha dos médios, mas acontece, com a vontade de encurtar e querer recuperar a bola”, entendeu o treinador do FC Porto, mantendo o eixo da defesa como tema... central para reforçar a confiança nas unidades que tem ao dispor, confirmando a continuidade de Zé Pedro na equipa principal.

“Confiamos no Zé, como confiamos nos outros centrais que estão na equipa B e que são trabalhados pelo [António] Folha. Se tiver de adaptar alguém também não é a primeira vez que o faço. Vamos esperar, dentro do possível, para recuperar o Pepe, que o Fábio Cardoso volte a jogar, que o David Carmo fique disponível e com o Zé Pedro temos quatro centrais e estamos bem servidos, para já, nessa posição”, admitiu.

Da defesa ao ataque, que tantos golos desperdiçou ontem, Sérgio Conceição vincou que estaria “mais preocupado se a equipa não estivesse a criar situações de golo” e remata: “Trabalhamos finalização todos os dias.”