Impedido de estar no banco do FC Porto por ainda se encontrar a cumprir castigo, Sérgio Conceição assistiu à partida num camarote do Estádio do Rio Ave na companhia de Evanilson, Samuel Portugal e David Carmo, jogadores que não constaram da ficha de jogo.O técnico surgiu várias vezes na transmissão televisiva e, já quando a equipa perdia, deixou transparecer alguns sinais de frustração. No final, com a vitória alcançada, Sérgio Conceição ouviu da boca dos adeptos o habitual pedido para fazer do FC Porto campeão, cântico ao qual acedeu com um polegar erguido e com palmas.O segundo golo do FC Porto levou os adeptos à loucura e alguns cometeram mesmo alguns excessos. Por essa razão, a polícia acabou por se ver obrigada a atuar e retirou duas pessoas da bancada, levando-as para o exterior do estádio.