Sérgio Conceição: «Não é tirar um papel de um saco a dizer que o Franco vai ser lateral»

Sérgio Conceição pediu seriedade à sua equipa na antevisão ao duelo com o Vilar de Perdizes e, finda a partida, ficou satisfeito com a resposta dos jogadores. Isto apesar de admitir que nem todos estiveram ao mesmo nível.

"Cada jogador fez o seu trabalho, uns mais inspirados do que outros, mas nunca faltou respeito pelo adversário e dedicação ao jogo. Isso é o que me interessa", vincou o treinador dos dragões, que na flash interview falou num "teste à paciência" da sua equipa e que na conferência reforçou a ideia da seriedade demonstrada em campo: "Foi uma vitória séria da minha equipa, sabíamos que íamos defrontar um adversário muito motivado e como se apresentou em bloco baixo, coube-nos a nós assumir as despesas do jogo. Com respeito, estivemos equilibrados ao nível defensivo e era preciso descobrir os espaços para o golo, o que não foi fácil. Tivemos algumas ocasiões, podíamos ter feito mais um ou outro golo, mas foi um jogo sério."

Sobre a boa exibição de André Franco a lateral-esquerdo, Sérgio Conceição recusou a ideia de se ter tratado de uma opção de recurso. "Todas as situações que acontecem nos jogos são treinadas, isto não é tirar um papel de um saco a dizer que o André vai jogar a lateral-esquerdo. Sabíamos que íamos passar a maior parte do tempo no meio-campo ofensivo, o André fez o mesmo papel do Wendell e cumpriu porque deu essas garantias nos treinos. Foi por isso que jogou", explicou o técnico, que se defendeu quando questionado se o médio pode ter carimbado o passaporte para jogar frente ao Antuérpia: "Não, a preparação foi feita e o André deu-me indicações positivas. A partir de amanhã [hoje] prepararemos o jogo do Antuérpia e, a partir desse momento, vou delinear a estratégia e logo se verá."

Por fim, Conceição admitiu que João Mendes e Martim Fernandes são dois jovens com quem conta "para o futuro".