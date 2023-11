Sérgio Conceição: «No banco às vezes também me dá vontade de assobiar os adeptos, os jogadores e a mim próprio»

Sérgio Conceição, nado jogo com o V. Guimarães (amanhã, 20h30), foi questionado sobre os assobios à equipa no final do jogo frente ao Antuérpia."Se olharmos para 8 jogos na Champions, perdemos um. Ganhámos 7, perdemos um, com o Barcelona. Temos 7 vitórias em 8. Eu aplaudia na bancada. Mas ao ver erros que cometemos com o Antuérpia, se calhar na bancada era capaz de dar uma assobiadelazinha. É o futebol. Dentro de uma equipa com jogos com esta exigência, há a obrigatoriedade de ganhar e de jogar bem. Se isso não acontecer... Nem vou falar dos jogadores ausentes. Podia dar algumas justificações, houve alguma impaciência das bancadas em relação à nossa posse, não percebendo quem estava em jogo, os centrais, os médios, que tipo de movimentos é que fazem... Meti o Francisco e outros jogadores para retificar algumas de situações. No banco às vezes também me dá vontade de assobiar, uma vezes para os adeptos, para os jogadores e outras para mim próprio."