Sérgio Conceição: «Qualquer treinador quer ter um Evanilson»

Sérgio Conceição desfez-se em elogios a Evanilson, considerando-o um ponta-de-lança com potencial para chegar à seleção brasileira. Em declarações à TNT Sports, o treinador destacou a personalidade do dianteiro, que, recorde-se, esteve em evidência no jogo na Bélgica, frente ao Antuérpia, ao apontar um hat trick."O que ele precisa de ter é consistente, ser um jogador constante, ter a sorte e o trabalho, porque a sorte dá trabalho e não se magoar. É extremamente dedicado, muito humilde, na ligação trabalha muito bem, porque tem qualidade acima da média. É rápido, joga bem de costas para a baliza, faz movimentos muitíssimo interessantes. Qualquer treinador quer ter um Evanilson, incluindo o da seleção brasileira, com certeza. Mas isso já não cabe a mim", referiu o técnico, elogiando também Pepê, que: "O Evanilson e o Pepê também, são jogadores de equipa grande, como o FC Porto, e de seleção, não tenho dúvidas."